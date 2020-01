Mercato – Barcelone : Zinedine Zidane regrette la situation d’Ernesto Valverde

Il y a quelques jours, le Barça a décidé de se séparer d’Ernesto Valverde. Zinedine Zidane s’est prononcé sur le départ du coach espagnol.

En conférence de presse d’avant-match (Real Madrid-FC Séville ce samedi), Zinedine Zidane a réagi au départ d’ Ernesto Valverde.

«Ernesto Valverde ? Je ne vais pas entrer dans ces choses-là. Je suis désolé pour lui, parce que ce n’est pas une bonne situation. J’ai un énorme respect pour lui. C’est un très bon entraineur. Nous sommes conscients de notre position, en particulier dans les grands clubs. Pour moi, ça ne change pas. Si je perds deux matchs, ils me critiqueront beaucoup, comme il y a un mois et demi. Ce que j’essaie de faire, c’est toujours me donner à 100%. Et pour les entraineurs du Barça, c’est la même chose. Nous essayons toujours de bien le faire et ensuite vous donnez vos opinions. Je suis vraiment désolé pour Valverde», a-t-il déclaré.