Mercato : David Kiki scrute son avenir

En fin de contrat avec le Stade Brestois, le jeune international béninois, David Kiki pense déjà à son avenir. Même si, ce dernier est en ballotage et demeure pour le moment inconnu.

David Kiki est désormais libre de tout engagement. À cet effet, le latéral gauche international béninois, âgé de 26 ans, scrute déjà son avenir. Au cours d’un entretien avec Football365 Afrique, l’ancien Chamois niortais a fait savoir ce qu’on peut attendre de sa prochaine destination.

«Ma prochaine destination, je ne la connais pas encore. Le mercato vient d’être ouvert et ensemble avec mon agent, nous sommes en train d’étudier des pistes afin de bien analyser ce qui sera bien pour moi afin que je puisse jouer et montrer à nouveau ce dont je suis capable. Je suis plus qu’impatient d’exprimer à nouveau mon vrai talent».

«Oui, oui, j’ai déjà eu des contacts et on est en pleins pourparlers pour opérer un meilleur choix», a-t-il ajouté. Cependant, on doit vouloir attendre encore un peu pour connaître son nouveau club.

Il a aussi profité de la même occasion pour dévoiler ses profonds regrets, sur son départ du Stade Brestois :«J’ai eu des regrets. J’aurais aimé avoir une chance pour faire mes preuves mais je n’ai pas eu cette possibilité. J’avoue que je regrette un peu quand même cela», a-t-il déclaré.