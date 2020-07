Mercato : Hector Bellerin dans le viseur du PSG !

Pour le prochain mercato estival, le Paris Saint-Germain cible déjà un des Gunners, Hector Bellerin qui pourrait venir à Paris comme remplaçant de Thomas Meunier qui a claqué la porte des parisiens au détriment du Borussia Dortmund.

En réalité, pour cet été les Gunners aimeraient récupérer quelques liquidités afin de gonfler leur caisse qui a été aussi touchée par la crise sanitaire. À cet effet, ils vont plus pencher leur regard sur certains joueurs, et Hector Bellerin (25 ans) pourrait en fait partie. Car le latéral droit est estimé le joueur du club qui touche un émolument plus élevé.

En dépit de cette analyse, l’arrivée et la présence de certains joueurs comme; Cédric Soares, d’Ainsley Maitland-Niles et Calum Chambers dans le club, met l’Espagnol en concurrence pour la saison prochaine. Cependant, le média britannique affirme que sa place est menacée.

En somme, le rapprochement de ses deux informations, auraient mis le joueur dans le viseur des champions de France. Qui pense bien l’enrôler si jamais il rompt avec l’Arsenal ou si le club le met sur le marché. Notons que, Hector demeure toujours lié au club anglais jusqu’en 2023. Donc le PSG va bien vouloir se patienter et observer.