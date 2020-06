Mercato : Miralem Pjanic au Barça ?

Suite aux problèmes financiers que traverse le club Blaugrana, le prochain mercato sera plus accentué sur des échanges et ventes de certains joueurs. Cependant, le Barça a trouvé un terrain d’entente avec la vieille dame pour un échange de joueurs. Il s’agira de Arthur Melo qui va migrer vers la Juve et de l’autre côté Miralem Pjanic qui va rejoindre le groupe de Quique Setién.

L’accord semblait être impossible, mais dans les dernières 24 heures tout a changé et le transfert se rapproche désormais. La Juventus et Barcelone ont convenu des principales conditions pour cet échange incroyable impliquant les milieux de terrain, selon les informations de Goal.

Bien que le montant n’est pas encore officiel, il y a maintenant une réelle attente que le transfert se produira, le Barça recevant potentiellement une redevance de l’ordre de 70 millions d’euros dans la balance.

Arthur Melo, n’ayant pas l’envie de quitter le groupe du Barça, n’aura pas le choix dans les jours à venir. Il verra son avenir au côté de Maurizio Sarri d’ici la fin du mois.