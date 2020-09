Mercato – OM : «On n’a pas de pression car on veut attendre», Pablo Longoria

Dans une interview accordée aux médias du club phocéen, Pablo Longoria s’est exprimé sur le mercato du club.

«On verra dans les trois dernières semaines si on trouve la manière de renforcer l’effectif pour le rendre plus compétitif dans ce mercato très particulier (…) On n’a pas de pression car on veut attendre l’opportunité de consensus. (…) On doit trouver le joueur que l’on apprécie à des niveaux sportif et économique pour renforcer le club. Si cela arrive, On saisira l’opportunité mais pas en prenant le premier joueur qui passe. Si on ne trouve pas le joueur opportun, ce n’est pas une nécessité vitale de faire un attaquant», assure le directeur du football de l’OM.