Mercato – PSG : Alessandro Florenzi annonce la couleur aux supporters

Lors d’un entretien accordé à This is Paris, Alessandro Florenzi (prêté avec option d’achat par l’AS Rome au PSG jusqu’en fin de saison) a fait une promesse aux supporters parisien.

«Je suis heureux de découvrir un nouveau championnat après la Serie A et la Liga. Maintenant, j’ai hâte de voir comment je pourrai ma débrouiller dans cette Ligue 1. Pour ce qui est des objectifs collectifs comme je l’ai dit, ce sera d’aider l’équipe à gagner le plus possible. Mes objectifs personnels c’est de mettre le coach en difficulté, lui montrer que je peux gagner ma place dans cet effectif. Après évidemment je vais tout faire pour aider l’équipe du mieux que je peux, je vais essayer d’être un joueur important. En tout cas, ce dont les supporters peuvent être sûrs, c’est que je me donnerai toujours à 100% pour défendre ce maillot, c’est quelque chose que j’ai toujours fait partout où je suis passé», a lâché le latéral italien.