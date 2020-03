Mercato – PSG : Alex Meret ou Juan Musso pour remplacer Donnarumma ?

Leonardo, le directeur sportif du PSG, pourrait se jeter sur Gianluigi Donnarumma lors du prochain mercato estival. Alors que son gardien pourrait prendre le large, le Milan AC voudrait faire d’Alex Meret ou de Juan Musso son digne successeur.

Dans cette optique, le Milan AC aurait déjà coché deux noms : Alex Meret (Naples) et Juan Musso (Udinese). Leonardo, le directeur sportif du PSG , semble donc avoir une fenêtre de tir de plus en plus large pour le recrutement de Gianluigi Donnarumma.