Mercato – PSG : Blinder Neymar pour oublier Kylian Mbappé ?

N’arrivant pas à convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat avec le PSG, Leonardo pourrait décider de mettre le paquet sur Neymar.

Les négociations avec Kylian Mbappé n’avançant pas, le PSG pourrait changer de stratégie selon les informations divulguées par le journaliste espagnol José Álvarez dans l’émission El Chiringuito.

Alors que le retour de Neymar au FC Barcelone s’annonce de plus en plus improbable, le PSG souhaiterait en profiter et prévoirait une grande offensive pour prolonger le Brésilien jusqu’en 2025.

Un nouveau contrat qui permettrait à la star parisienne d’obtenir un juteux salaire de 40M€ net par an. Neymar deviendrait alors l’unique tête de gondole du projet du PSG, qui prendrait conscience de son côté qu’il sera difficile de conserver Kylian Mbappé après 2022.