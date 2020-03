Mercato – PSG : «Ça ne peut pas être un mauvais achat», Thomas Meunier sur son avenir !

Alors que Thomas Meunier est en fin de contrat avec le PSG, le Belge a fait passer un message aux clubs intéressés, se considérant comme une bonne affaire à saisir.

Dans des propos accordés à la RTBF, le joueur du PSG a été l’auteur d’une énorme sortie, mettant ainsi en avant son profil :

«Un joueur libre, international, qui joue dans l’équipe N.1 mondiale au classement FIFA et qui a 28 ans, ça ne peut pas être un mauvais achat, même si je chope une gangrène et qu’on doit me couper une jambe ! Les clubs n’ont pas grand-chose à perdre au niveau de l’investissement, et je pense qu’ils le savent. Ils ont tout à gagner». Meunier réussira-t-il à convaincre un club ? Réponse cet été.