Mercato – PSG : «Ce n’est pas méchant vis-à-vis de Paris mais, le Barça, c’est au-dessus»

Durant le dernier mercato estival, Neymar a tout fait pour quitter le PSG et retrouver le FC Barcelone. Un choix logique aux yeux de Ludovic Giuly.

Le club catalan n’a pas réussi à trouver d’accord avec Leonardo et Neymar a dû repartir pour une 3ème saison avec le PSG. Le joueur de 27 ans a ensuite dû se racheter auprès des supporters qui l’avaient dans le viseur. Toutefois, à en croire Ludovic Giuly, cette envie d’ailleurs était justifiée…

Dans un entretien accordé au Parisien, Ludovic Giuly est revenu sur le feuilleton autour de l’avenir de Neymar l’été dernier. Et pour l’ancien joueur du PSG, on ne peut pas en vouloir au Brésilien :

«L’envie de Neymar de retourner à Barcelone ? C’est humain. Ce n’est pas méchant vis-à-vis de Paris mais, le Barça, c’est au-dessus. Quand tu es du niveau de Neymar, tu veux être en position de gagner la Ligue des champions chaque année. Et tu vois qu’à Paris, contrairement à ce que tu croyais, cela ne se goupille pas bien. Forcément, tu es nostalgique. Et, là, si tu as Leo ou d’autres qui te disent «Reviens !», tu n’as qu’une envie : repartir là-bas. Mais on a vu son caractère : il est passé de «Je veux partir» à «Je veux gagner la Ligue des champions avec le PSG». Ça change tout».