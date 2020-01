Mercato – PSG : «C’est normal que Xavi finisse par se retrouver au Barça»

Interrogé sur une possible arrivée de Xavi au Barça, lui qui est dans les plans du PSG d’après Le 10 Sport, Turki Al-Ali, manager général d’Al-Sadd, s’attend à ce que les Catalans fassent bien les choses.

La RAC1 explique ce vendredi qu’Eric Abidal (directeur sportif) et

Oscar Grau (directeur général) se seraient manifestés auprès de l’ancienne star du Barça afin de reprendre le flambeau d’Ernesto Valverde, fragilisé depuis la défaite face à l’Atlético de Madrid (2-3).

L’actuel coach d’Al-Sadd serait donc dans le viseur des Blaugrana, mais Turki Al-Ali, manager général de la formation qatarie, a tenu à mettre les choses au clair concernant Xavi.

«C’est normal que Xavi finisse par se retrouver au Barça à un moment donné car c’est son club et c’était sa première maison. Mais malgré tout cela, Xavi est aujourd’hui l’entraîneur d’Al-Sadd. Xavi et son équipe sont concentrés sur le match de demain (samedi) contre Al-Rayyan. Nous savons qu’un club de la taille et du prestige de Barcelone adoptera les voies officielles appropriées pour entamer des négociations», précise Turki Al-Ali sur le site officiel du club.