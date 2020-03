Mercato – PSG : Icardi vers un départ à la fin de la saison

Alors qu’il comptait lever l’option d’achat de Mauro Icardi, le PSG aurait changé son fusil d’épaule. Le club parisien aurait acté le départ de l’attaquant à la fin de la saison.

Le PSG aurait pris une décision radicale concernant l’avenir de Mauro Icardi. Toujours selon des informations de Tuttosport, le club parisien ne compterait pas lever l’option d’achat présente dans le contrat de l’attaquant et fixée à 70M €. Ainsi, le départ de l’international argentin serait d’ores et déjà acté et le joueur devrait retourner à l’ Inter à la fin de la saison.