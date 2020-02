Mercato – PSG : «Il est enthousiaste d’être allé au PSG» un proche de Gianluigi Buffon

De retour à la Juventus, Gianluigi Buffon ne sera donc resté qu’une saison au PSG. Une expérience qui a tout de même marqué le portier transalpin.

Proche de Gianluigi Buffon à la Juventus, Leonardo Bonucci est revenu sur le passage de son coéquipier au PSG. Pour L’Equipe, le défenseur italien a alors assuré:

«Buffon est-il déçu de son passage à Paris ? Non, pas du tout. On en parle souvent et il est enthousiaste d’être allé au PSG. Cela l’a ouvert à une autre mentalité. Il m’a dit qu’il avait eu besoin d’un mois pour s’adapter et ensuite, il a peut-être compris que nous, Italiens, exagérons un peu. Parce que nous, c’est toujours les horaires, les règles, tu ne peux jamais sortir.

Alors qu’au PSG, tu vis à Paris, tu te retrouves au stade à 19 heures pour jouer à 21 heures, tu comprends que le foot n’est pas seulement le nôtre, avec les mises au vert tout le temps, les réunions. Il est content de l’avoir fait fait, cela lui a servi pour envisager le métier différemment. Il a connu une autre facette de lui-même, et je le trouve serein, heureux».