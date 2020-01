Mercato – PSG : «Il y a actuellement des négociations entre Xavi et le FC Barcelone»

Annoncé dans le viseur du FC Barcelone pour la succession d’Ernesto Valverde, Xavi serait bien en discussion avec le club catalan à en croire le directeur sportif d’Al-Sadd.

En effet, le club culé s’intéresse à Xavi, actuellement à la tête d’Al Sadd, pour la succession d’ Ernesto Valverde , et le danger serait bien réel.

Alors que la plupart des médias espagnols annoncent que Xavi est le favori pour prendre les rênes du FC Barcelone, Muhammad Ghulam Al Balushi, directeur sportif d’Al Sadd, a confirmé ce samedi après le match de son équipe que Xavi était d’ores et déjà en négociations avec son ancien club : «Il y a actuellement des négociations entre Xavi et le FC Barcelone, et nous lui souhaitons de réussir partout où il ira», a-t-il déclaré sur la chaîne Alkass.