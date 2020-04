Mercato – PSG : «Ils vont seulement précipiter son départ», le clan Kylian Mbappé

Alors que le FC Barcelone est annoncé avec insistance sur les traces de Lautaro Martinez, Josep Maria Bartomeu serait prêt à laisser tomber la piste menant à l’attaquant argentin dans le but d’arracher Neymar au PSG.

C’est ce que nous apprend le quotidien AS ce vendredi. D’après le média hispanique, Josep Maria Bartomeu évaluerait l’option de donner la priorité au retour de Neymar face au transfert de Lautaro Martinez. Cela lui permettrait de reformer la MSN (Messi, Suarez, Neymar) dans la dernière année de son mandat, en ayant en plus Antoine Griezmann et Ansu Fati à disposition.

De ce fait, la succession de Luis Suarez serait reportée à 2021, lorsqu’un nouveau président du FC Barcelone sera élu et ouvrira un nouveau cycle au sein du club catalan. Au Barça, le retour de Neymar semble donc plus que jamais être une priorité.