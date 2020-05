Mercato – PSG : Kylian Mbappé reste le grand objectif du Real Madrid mais…

Malgré son intérêt pour Kylian Mbappé, Florentino Pérez ne devrait pas se lancer sur les traces de la star du PSG cet été en raison des conséquences financières de l’épidémie de coronavirus.

En effet, l’épidémie de coronavirus et ses conséquences sur les finances des clubs risquent d’impacter fortement le prochain mercato estival, et on en aurait conscience au sein du club espagnol.

Alors que Kylian Mbappé continue d’être envoyé au Real Madrid par la presse ibérique, au même titre qu’ Eduardo Camavinga ou Erling Haaland, Florentino Pérez pourrait tout simplement rester inactif cet été.

Selon les informations d’ABC, le Real Madrid aurait en effet l’intention de se mettre en retrait tant que le Santiago Bernabéu ne pourra pas accueillir de public, soit jusqu’en 2021 comme l’a révélé dernièrement la Cadena Cope.

Sans ses recettes de billetterie, et en attendant d’en savoir plus sur le sort des droits télé, le Real Madrid va perdre gros, et on estimerait en interne qu’il serait imprudent de se lancer dans des opérations importantes tant que la situation ne sera pas réglée.

Comme le Barça avec Neymar, le Real Madrid pourrait donc écarter la piste Mbappé pour une durée indéterminée.