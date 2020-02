Mercato – PSG : Kylian Mbappé serait déjà un joueur du Real Madrid

Depuis l’accrochage entre Thomas Tuchel et Kylian Mbappé, les rumeurs concernant l’avenir de l’attaquant du PSG sont reparties de plus belle. Et visiblement, tout enverrait le Français au Real Madrid.

A en croire Oriol Domenech, Kylian Mbappé serait déjà un joueur du Real Madrid. Sur le plateau de TV3, le journaliste espagnol a, en effet, fait des annonces tonitruantes sur l’avenir de l’attaquant du PSG, assurant :

«De ce qu’on me dit des grands clubs européens qui ont contacté Kylian Mbappé, c’est que le Real Madrid a bouclé son arrivée. Ce sont des clubs qui ont tenté de le recruter. Le Real Madrid a tout préparé pour tenter de le recruter en 2020. Quand Mbappé partira, que ce soit en 2020 ou en 2021, il ira à Madrid».

En 2017, Kylian Mbappé avait préféré rejoindre le PSG à défaut du Real Madrid. Toutefois, les chemins du Français et des Merengue sont appelés à se croiser et cela pourrait bien se passer dans les prochains mois.

Bien que l’attaquant de 21 ans soit sous contrat jusqu’en 2022, Florentino Pérez devrait lancer l’assaut durant l’été pour tenter de trouver un accord avec Leonardo.