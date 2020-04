Mercato – PSG : la route du Real Madrid de Pogba barrée par Mbappé ?

Entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane verrait en Paul Pogba un joueur capable d’améliorer son milieu de terrain à tous les niveaux. Cependant, la direction merengue privilégierait une offensive pour la pépite du PSG, à savoir Kylian Mbappé.

D’après le Daily Star, Manchester United serait ouvert à une vente de Paul Pogba cet été, les Red Devils souhaitant rapidement se séparer de lui afin de ne pas chambouler leurs plans pour le mercato estival. Une bonne nouvelle pour Zinedine Zidane ?

Pas vraiment, le média britannique reprend des informations divulguées par la presse espagnole qui en disent long sur les intentions de la direction du Real Madrid. Les Merengue estimeraient qu’en rapatriant Martin Odegaard de son prêt à la Real Sociedad et avec Federico Valverde, le transfert de Paul Pogba ne serait pas une nécessité.

De plus, Florentino Pérez voudrait absolument recruter Kylian Mbappé à l’été 2021 et une offensive pour Paul Pogba à l’intersaison pourrait compromettre l’opération Mbappé et les négociations avec le PSG. Pogba pourrait voir son rêve madrilène s’envoler à cause de son compatriote.