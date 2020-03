Mercato – PSG : le Barça en difficulté sur le plan financier ?

Bien que le PSG se montrerait ouvert à une vente de Neymar cet été, le FC Barcelone pourrait faire face à un problème financier de taille pour le transfert de la star auriverde.

D’après les informations d’ABC, le FC Barcelone disposerait d’une marge de manœuvre financière très faible pour parvenir à ses fins dans le dossier Neymar. Pour Martin Braithwaite, le Barça a déboursé 18M€ et s’est déjà attaché es services de Francisco Trincao et de Mattheus Fernandes pour 31M et 10M€.

En ce sens, seule une flopée de ventes cet été permettra au FC Barcelone de s’attacher les services de Neymar. Sans oublier les prolongations de Marc- André Ter Stegen et Lionel Messi … Le Barça aurait donc du pain sur la planche avant de pouvoir compter sur le Brésilien la saison prochaine…