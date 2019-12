Mercato – PSG : le FC Barcelone prêt à retenter sa chance pour Neymar

Alors que son transfert avorté au FC Barcelone a agité le dernier mercato estival, Neymar pourrait de nouveau connaître un été agité. Le club catalan pourrait revenir à la charge pour tenter de s’offrir l’attaquant du PSG.

Le feuilleton Neymar pourrait de nouveau être au centre de l’actualité et pourrait repartir de plus belle lors du prochain mercato estival.

Selon les informations de Mundo Deportivo, le FC Barcelone aurait bien l’intention de revenir à la charge pour Neymar lors du prochain mercato estival et pourrait payer les 180M€ nécessaires pour s’attacher les services du Parisien. Le club catalan pourrait de nouveau faire du Brésilien sa grande priorité s’il ne connait pas de nouveau pépin physique et si ses prestations restent aussi performantes à l’issue de la saison.

D’autant plus que Neymar pourrait être en position de force puisque le règlement de la FIFA sur le statut et le transfert des joueurs stipule qu’un joueur présent dans une équipe depuis 3 ans, qui n’a pas prolongé avec son club et qui a signé son contrat avant ses 27 ans a le droit de quitter son club en échange d’une compensation. Ce qui est le cas de Neymar.

Arrivé à Paris en août 2017, Neymar aurait voulu retourner au FC Barcelone lors du dernier mercato estival et aurait fait le forcing auprès de sa direction pour parvenir à ses fins. Mais aucun accord entre les deux clubs n’a été trouvé et l’attaquant est finalement resté au PSG renforçant un peu plus l’attaque parisienne.