Mercato – PSG : le retour d’Allegri au Milan AC aurait convaincu Ibrahimovic

Massimiliano Allegri, annoncé comme la grande priorité de Leonardo pour remplacer Thomas Tuchel, pourrait filer entre les doigts du Paris Saint-Germain.

Il semble que Massimiliano Allegri ne rejoindra pas le Paris Saint-Germain, puisqu’il retrouvera Zlatan Ibrahimovic au Milan AC.

«J’ai rencontré quelqu’un à Miami, qui m’a expliqué qu’Ibrahimovic a décidé de rejoindre le Milan AC par le fait qu’avec les nouveaux propriétaires, un nouvel organigramme sera installé» a expliqué l’ancien footballeur désormais intermédiaire de mercato Massimo Brambati, lors d’un entretien accordé à TMW.

«Il s’agit de Massimiliano Allegri, Ariedo Braida (ancien directeur sportif du Milan AC et du FC Barcelone) et d’Umberto Gandini (ancien directeur technique du Milan AC et président de l’AS Roma)».