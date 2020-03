Mercato – PSG : Leonardo essaierait de convaincre Kouassi et Aouchiche en citant le nom d’Allegri !

Depuis plusieurs mois, Leonardo ferait tout son possible pour faire signer leur premier contrat professionnel à Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche. Et dans cette tâche, le directeur sportif du PSG pourrait être aidé par nul autre que Massimiliano Allegri.

D’après les informations de FootMercato, Leonardo expliquerait à l’entourage des jeunes pousses du club, et notamment de Tanguy Kouassi et d’ Adil Aouchiche, qu’ils entraient dans les plans du PSG . Dans ses propos, l’ancien footballeur âgé de 50 ans citerait le nom de Massimiliano Allegri en tant qu’éventuel futur entraîneur.

Les deux jeunes joueurs formés au club n’auraient pour l’heure toujours pas signé leur premier contrat professionnel à Paris, tout en sachant que Tanguy Kouassi serait proche du RB Leipzig. Ces deux dossiers traineraient donc depuis plusieurs mois, mais l’éventuelle arrivée de Maurizio Sarri permettra peut-être d’y trouver une issue favorable pour le PSG prochainement.