Mercato – PSG : Leonardo refuse de composer les cas Neymar et Cavani

Désireux de quitter le PSG au plus vite pour rejoindre l’Atlético de Madrid, Edinson Cavani se retrouve au cœur d’un épineux dossier, tout comme Neymar l’été dernier. Mais Leonardo note une différence entre les deux cas.

Le directeur sportif du PSG, interrogé dimanche soir en zone mixte après la victoire à Lorient (1-0).

«Si Cavani va rejouer avant la fin du mercato ? S’il est bien, s’il est disponible, pourquoi pas ? Neymar, c’était différent, on avait vraiment décidé, on verra si on fait pareil pour Cavani mais ce n’est pas le cas maintenant. Neymar, on avait décidé qu’on attendait la décision avant de recommencer à jouer, c’était clair pour tout le monde comme c’était clair pour Cavani aussi», a indiqué Leonardo.