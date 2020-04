Mercato – PSG : les négociations pour la prolongation de Mbappé pourraient durer jusqu’en 2020/2021 !

Alors que le PSG a pour priorité de prolonger le contrat de Kylian Mbappé face aux convoitises qu’il suscite, le dossier serait pour l’heure totalement bloqué du fait de la crise sanitaire du Covid-19.

Comme l’explique France Football ce mardi, le PSG a bien la ferme intention de prolonger Kylian Mbappé afin de logiquement conserver son joyau, mais aussi pour ne pas avoir à subir les assauts du Real Madrid lors du mercato estival 2021.

Cependant, de son côté, le Champion du Monde 2018 souhaitait voir comment se déroulerait la saison du club parisien avant de trancher quant à son avenir, une saison désormais en stand-by du fait de la situation sanitaire.

Et d’après l’hebdomadaire français, cela pourrait conduire les négociations avec Kylian Mbappé à se prolonger dans le courant de la saison 2020/2021, alors que l’objectif était de clore le sujet le plus tôt possible.

Par conséquent, le PSG risquerait de n’avoir d’autre choix que de revoir sa position quant à la participation du natif de Bondy aux Jeux Olympiques de Tokyo, qui se tiendront à l’été 2021 après avoir été décalé d’un an, toujours du fait de la situation sanitaire.

Une compétition à laquelle souhaitait vivement participer Kylian Mbappé, tandis que le club de la capitale était opposé à ce qu’il s’y rende cet été. Reste à savoir si la position de force du Français dans les négociations au cours des prochains mois conduira les dirigeants parisiens à changer d’avis afin de ne pas crisper leurs relations avec le joueur et son clan.