Mercato – PSG : les négociations se compliquent avec Mbappé

Alors que la prolongation de contrat de Kylian Mbappé serait la grande priorité de Leonardo au PSG, ce dossier serait plus compliqué que prévu en coulisse.

L’Equipe fait le point sur l’évolution des discussions entre le PSG et Kylian Mbappé e t indique que Leonardo souhaiterait toujours boucler sa prolongation, alors que son contrat actuel court jusqu’en juin 2022.

Mais aujourd’hui, les négociations n’avanceraient plus trop avec l’entourage de Mbappé. Le malaise avec Tuchel n’en serait pas la principale raison et ne devrait pas avoir d’incidence sur ce dossier, et ce sont sur d’autres points que les discussions bloqueraient avec le jeune attaquant du PSG. Affaire à suivre…