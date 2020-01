Mercato – PSG : les parents d’Edinson Cavani chargent le PSG

En instance de départ, Edinson Cavani a vu sa famille prendre sa défense ce mercredi. Berta Gómez, sa mère et Luis Cavani, son père, se sont lâchés contre Leonardo et le PSG.

«Il veut rejoindre une autre équipe en Europe. Ça me plairait qu’il joue ici (à l’Atlético), oui. Simeone le veut maintenant (cet hiver, ndlr). L’entraîneur de Paris (Thomas Tuchel) a aussi dit qu’il en avait besoin pour disputer la Ligue des champions. Mais le PSG ne veut pas qu’il aille à l’Atlético de Madrid s’il trouve un accord. Le club qu’il ne le laissera pas partir libre. Je pense qu’il y a de grandes chances qu’il aille à l’Atlético, l’option de rejoindre le club tiendra toujours en juin. Il y a beaucoup d’autres équipes, mais quand on a donné sa parole à une équipe, on la respecte. Si demain, il est libre et que l’Atéltico le suit encore, je pense qu’il y signera. C’est un joueur qui a besoin de jouer et aujourd’hui, il ne joue que quatre minutes ou six minutes par match, regrette-t-il encore. Le PSG le traite injustement», explique de son côté Luis Cavani au micro du Chiringuito.

Moins utilisé depuis le début de saison, Edinson Cavani veut quitter le PSG cet hiver afin de retrouver du temps de jeu. Toutefois, Leonardo ne compte pas laisser filer si facilement son numéro 9.