Mercato – PSG : Manchester United aurait fixé le prix de départ de David de Gea

Alors qu’une bataille aux enchères entre le PSG et le Real Madrid semble promise pour cet été, Manchester United aurait fixé le prix de départ de David de Gea à 80M€.

Comme la presse britannique vous le révélait ces derniers temps, le PSG serait intéressé à l’idée de s’attacher les services de David de Gea, qui ne ferait plus l’unanimité à Manchester United au vu de sa méforme actuelle. Les Red Devils songeraient à offrir le poste de numéro un à Dean Henderson qui brille à Sheffield United où il est prêté depuis la saison dernière.

The Sun dévoile l’intérêt de Zinedine Zidane et du Real Madrid ce samedi. Manchester United devrait profiter du PSG et du Real Madrid pour renflouer ses caisses à l’intersaison. Le tabloïd britannique assure que United attendrait une offre de 80M€ pour De Gea. Leonardo et Florentino Pérez sauraient donc à quoi s’en tenir pour l’Espagnol désormais. Reste à savoir qui raflera la mise.

Après une longue période de spéculations sur son avenir, David de Gea a finalement prolongé son contrat avec Manchester United en septembre dernier. Le gardien des Red Devils est désormais contractuellement lié au club mancunien jusqu’en juin 2023 avec une année supplémentaire en option.