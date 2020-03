Mercato – PSG : Milinkovic-Savic, le chaînon manquant ?

Déjà au travail en vue du recrutement estival, Leonardo cherchera notamment à se renforcer dans l’entrejeu. Et dans cette optique, le directeur sportif du PSG prévoit de frapper fort.

Mais Leonardo compte bien densifier encore ce secteur de jeu. Et dans cette optique, La Gazzetta dello Sport assure que le PSG compte bien revenir à la charge pour Sergej Milinkovic-Savic dont le transfert est évalué à 100M€.

Il faut dire que le profil de l’international serbe fait défaut au sein de l’effectif de Thomas Tuchel qui possède des joueurs à vocation défensive (Kouassi, Marquinhos et Gueye) et d’excellents manieurs de ballon (Verratti et Paredes), mais qui n’a pas de vrais relayeurs.

Sergej Milinkovic-Savic en est un et son profil semble parfaitement compatible avec les autres joueurs de l’effectif. Par conséquent, Leonardo est bien en train de construire un très gros milieu de terrain.