Mercato – PSG : Neymar n’aurait pas donné suite à l’offre de prolongation du PSG !

Mercato – Real Madrid : «Rester à Séville ? Je me sens très aimé», Sergio Reguilon

Prêté au FC Séville par le Real Madrid, Sergio Reguilon se sent bien en Andalousie et a déclaré être prêt à y rester. À l’occasion d’un entretien accordé à As, Sergio Reguilon a évoqué son prêt à Séville qui pourrait être prolongé……