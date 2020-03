Mercato – PSG : Paris ne peut pas investir lourdement sur un gardien

Paris envisage-t-il sérieusement l’ouverture du dossier Donnarumma l’été prochain ? Réponse.

Cela semble en l’état peu crédible. En effet, si le PSG peut éventuellement envisager un recrutement au poste de gardien, c’est pour un rôle de doublure. Et ce d’autant plus que le club n’est absolument pas en situation d’investir lourdement sur un gardien comme Donnarumma, alors qu’il dispose déjà de Keylor Navas, qui apporte toute satisfaction, et que d’autres chantiers mercato sont considérés comme bien plus importants. La probabilité paraît donc très faible que le PSG avance ses pions sur Donnarumma en fin de saison.