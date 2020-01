Mercato – PSG : «Tout le monde sait ce qu’il s’est passé l’été dernier…», Neymar

Au cœur d’un énorme feuilleton lors du dernier mercato estival, Neymar a finalement été retenu par le PSG alors qu’il souhaitait retourner au FC Barcelone. Et l’attaquant brésilien évoque désormais l’apaisement avec le public du Parc des Princes…

Faute d’accord financier avec le Barça, le PSG a décidé de retenir Neymar qui est sous contrat jusqu’en juin 2022. Et la star brésilienne, qui a retrouvé une très bonne relation avec le public du Parc des Princes, a évoqué le sujet dimanche soir après la rencontre entre le PSG et l’ AS Monaco (3-3).

«Pour moi, c’est la même chose depuis la première fois que je suis arrivé ici. L’accueil que j’ai reçu est une des émotions les plus fortes que j’ai connues. Et pour moi la relation suit son cours. Tout le monde sait ce qu’il s’est passé cet été, c’est du passé, aujourd’hui, je suis joueur du PSG, je continue ici, je donne mon maximum. Le PSG peut faire une grande saison, on peut gagner. Ce sont des bons supporters, je n’ai rien contre eux, au contraire. Il y a une affection immense, un grand respect et j’espère qu’ils vont nous supporter et nous aider encore plus qu’ils continuent à faire ce qu’ils font dans les tribunes et moi sur le terrain je vais me donner à 100 %», a indiqué Neymar dans des propos rapportés par Le Parisien.