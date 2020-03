Mercato – PSG : un bras de fer entre Leonardo et Abidal pour Simone Inzaghi ?

Pour assurer la succession de Thomas Tuchel, Leonardo songerait à Simone Inzaghi. Le directeur sportif du PSG devrait se frotter au FC Barcelone pour le technicien de la Lazio.

Selon les informations du Corriere dello Sport, divulguées ce samedi, le PSG et le FC Barcelone seraient les deux clubs les plus intéressés par Simone Inzaghi. Leonardo et Eric Abidal, respectivement directeur sportif du club parisien et secrétaire technique blaugrana, devraient donc se livrer une lutte sans merci pour le coach de la Lazio. Reste à savoir qui raflera la mise l’été prochain.