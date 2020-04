Mercato – PSG : une présentation de Mbappé dans le nouveau Santiago Bernabéu ?

Il y a quelques semaines, AS a révélé l’intérêt du Real Madrid pour Igor Gomes, qui se retrouve déjà comparé à Kaka. Un intérêt confirmé par Wagner Ribeiro, ancien agent de Neymar.

Interrogé par ESPN ce samedi, l’agent Wagner Ribeiro, qui s’est notamment occupé des affaires de Neymar, a reconnu que le Real Madrid avait bel et bien un œil sur Igor Gomes.

«Igor Gomes est un jeune fantastique, un milieu moderne qui offre des passes décisives, marque des buts et il a un brillant avenir devant lui. Et bien sûr, le Real Madrid a des gens importants au Brésil qui regardent les matches d’Igor Gomes, mais quand l’information est sortie, je me suis dit que ce n’était pas le moment d’en parler avec les choses graves qui se produisent actuellement», a expliqué l’ancien agent de Neymar à ESPN.