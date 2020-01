Mercato – PSG : Xavi sera t-il un jour l’entraîneur du FC Barcelone ?

Ces derniers jours, l’avenir de Xavi a fait énormément parler. Et si l’Espagnol est finalement toujours sur le banc d’Al Sadd, au FC Barcelone, on aurait une certitude concernant la suite de sa carrière.

En effet, selon Le 10 Sport , Xavi, qui a énormément de poids auprès des décideurs parisiens au Qatar, figure parmi les pistes pour remplacer Thomas Tuchel.

Entre le PSG et le FC Barcelone, l’avenir de Xavi devrait passer par un grand d’Europe. Et du côté des Blaugrana, on est certain que l’Espagnol fera son retour au Camp Nou.

«Xavi sera un jour l’entraîneur du Barça, cela ne fait aucun doute. Il est très compétent et comprend parfaitement notre football. Mais pour le moment, c’est Quique Setien», a assuré Josep Maria Bartomeu pour Sport.