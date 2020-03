Mercato – Real Madrid : Florentino Pérez va-t-il vraiment remercier Zinedine Zidane ?

«Skuuu» tourne les paroles d’Aya Nakamura, Booba et PNL en dérision (vidéo)

Booba et Aya Nakamura font leurs débuts sur petit écran, dans une série animée : Skuuu. Une série qui mêle punchlines, humour et pop culture. Aya Nakamura, Booba, Jul et PNL débarquent dans un dessin animé : «Skuuu». Cette nouvelle série…