Mercato – Real Madrid : Harry Kane n’aurait qu’une idée en tête

Priorité du Real Madrid en vue de la saison prochaine, Harry Kane considérerait le club merengue comme sa seule option s’il venait à quitter Tottenham.

En effet, selon les informations d’OK Diario, le départ d’ Harry Kane se confirme sérieusement, notamment à cause de la situation sportive de Tottenham.

Finalistes de la Ligues des Champions, les Spurs ont été éliminés dès les huitièmes de finale cette saison et le buteur anglais considérerait que le moment est venu de quitter le club londonien où il estime ne plus pouvoir aller plus haut.

Et Harry Kane n’aurait qu’une idée en tête, à savoir rejoindre le Real Madrid, le seul club qu’il envisagerait de rejoindre pour son avenir.