Mercato – Real Madrid : «Il sera là et tout ira bien», l’agent de Gareth Bale

Toujours au Real Madrid, Gareth Bale reste au cœur des rumeurs d’un départ. Pourtant, à en croire son agent, son avenir serait bien différent.

«Il a deux ans et demi de contrat ici. Il va bien, il sera là et tout ira bien. (…) Un prêt en Premier League ? Non, jamais. C’est l’un des meilleurs joueurs du monde, pourquoi serait-il prêté ? C’est ridicule. C’est ce que j’ai toujours pensé, je n’ai jamais rien dit d’autre : les choses peuvent changer mais les rumeurs de prêt sont ridicules. D’autant plus que peu de clubs peuvent acheter Gareth», a assuré l’agent de Gareth Bale pour Goal. Un départ ne semble donc pas d’actualité.