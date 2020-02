Mercato – Real Madrid : Kroos fait une grande annonce sur son avenir et fixe son départ

Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le Real Madrid, Toni Kroos fait le point sur son avenir et indique qu’il ne devrait pas prolonger avec le club merengue.

Interrogé par ARD-Sendung, Kroos a fait une grande annonce sur son avenir et fixe la date de son départ du Real Madrid.

«Je ne suis définitivement pas un joueur qui joue jusqu’à ses 38 ans. J’ai encore un contrat de trois ans et demi jusqu’à l’été 2023. J’aurais alors 33 ans et c’est un bon âge pour enfin penser à autre chose. A 29 ans, j’ai prolongé de quatre ans et l’idée était de rester jusqu’à la fin. Et dans ma tête c’était aussi mon dernier contrat. Du moins, de longue durée», indique Toni Kroos, qui songe donc à quitter librement le Real Madrid au terme de son contrat.