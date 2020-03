Mercato – Real Madrid : Kroos va-t-il pour autant envisager un départ du Real l’été prochain ?

Mercato – Real Madrid : Kroos va-t-il pour autant envisager un départ du Real l’été…

Malgré le vif intérêt du Bayern Munich et du PSG à son égard, Toni Kroos aurait finalement décidé de rester au Real Madrid cette saison. Ok Diario révèle ce mardi que Toni Kroos se sentirait bien au sien du Real Madrid et qu’il ne serait…