Mercato – Real Madrid : la prolongation de Benzema en bonne voie ?

Alors que son contrat prend fin en juin 2021, Karim Benzema serait eu cœur d’intenses discussions pour son avenir. Et visiblement une prolongation de son bail semble en bonne voie.

Son contrat prend fin en 2021, soit dans un an et demi, et la menace du PSG continue de rôder. Une situation qui pousse le club merengue à s’activer.

Ainsi, selon les informations de AS, le Real Madrid a lancé les grandes manœuvres en vue d’une prolongation du bail de Karim Benzema. Les deux parties semblent d’ailleurs sur la même longueur d’ondes et les premières discussions auraient confirmé cette tendance.

Zinedine Zidane a bien évidement validé l’idée d’une prolongation du contrat de son attaquant. L’idée initiale du club merengue était de proposer une saison supplémentaire à Karim Benzema qui étendrait son bail jusqu’en 2022.

Mais l’hypothèse d’aller jusqu’en 2023 n’est pas exclue non plus, date à laquelle l’ancien Lyonnais aura 35 ans et sera donc proche de la retraite. Autrement, l’avenir de Benzema semble clairement s’inscrire au Real Madrid.