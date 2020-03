Mercato – Real Madrid : l’ancien entraîneur d’Espagne a refusé la succession de Zidane !

Julian Nagelsmann, actuel coach de Leipzig, a révélé ce vendredi qu’il avait refusé les approches du Real Madrid en 2018 lorsqu’il fallait remplacer Zinedine Zidane.

Le DailyMail annonce ce vendredi que l’ancien entraîneur de la sélection espagnole n’était pas le plan A. Zinédine Zidane cet été 2018. Mais le tacticien allemand, alors à la tête d’ Hoffenheim, annonce qu’il a refusé les approches du Real Madrid.

«J’ai dit non au Real, mais il est important de dire que je n’avais pas d’offre. Ils voulaient une rencontre. J’aurais eu seulement deux semaines pour me préparer et pour apprendre l’espagnol. J’ai beaucoup de temps devant moi. J’ai 10 ou 20 ans encore. Si vous êtes entraîneur à 50 ans, vous ne dites pas non à Real. Maintenant, je peux décider de ce qui est bon pour moi. Ici,(à Leipzig) j’ai la possibilité de faire des erreurs et d’en tirer des leçons et de devenir un meilleur manager. On n’a pas ça dans les grands clubs. Si vous ne gagnez pas, ils ne vous diront pas pourquoi. Ils vous vireront.» a expliqué l’actuel entraîneur de Leipzig dans un entretien pour le DailyMail.