Mercato – Real Madrid : le père de Haaland envoie un message fort à Zidane !

Recruté par le Borussia Dortmund cet hiver, Erling Braut Haaland serait suivi de près par le Real Madrid. Et à en croire son père, l’attaquant de 19 ans pourrait facilement s’acclimater au championnat espagnol.

Alors que les Merengue étaient déjà sur les traces d’Erling Braut Haaland en janvier, Zinedine Zidane n’aurait pas lâché la jeune pépite et pourrait même passer à l’action au cours du prochain mercato estival. Une offensive qui ne serait pas pour déplaire au père du joueur.

Dans des propos accordés à AS, Alf-Inge Haaland est revenu sur l’intérêt de nombreux clubs pour son fils cet hiver, et avoue que l’attaquant du Borussia Dortmund pourrait se plaire en Espagne :

«Je suis très heureux pour lui et le Borussia Dortmund, bien que pour moi, la chose la plus importante est de continuer à grandir comme avant. Il a toujours été le meilleur buteur, mais il donne également beaucoup de passes décisives. Évidemment, je suis fier. Dortmund nous a dit qu’ils avaient besoin de quelqu’un comme lui et que l’objectif est le plus élevé possible.

C’est une équipe qui se bat pour la Bundesliga et qui grandit dans les compétitions européennes. C’est parfait pour continuer sa progression. Nous étions liés à plus de 100 équipes, mais il est vrai que la Liga est un très bon championnat pour mon fils, avec de grandes équipes. On ne sait jamais s’il jouera en Espagne. Ce qui doit arriver arrivera.»