Mercato – Real Madrid : le Real Madrid craint le PSG pour Mauricio Pochettino

Anticipant un éventuel départ de Zinedine Zidane, le Real Madrid aurait déjà contacté Mauricio Pochettino afin de devancer le PSG qui pourrait également envisager cette piste en cas ce départ de Thomas Tuchel.

En effet, selon les informations de Marca, le Real Madrid craindrait une offensive du PSG pour Mauricio Pochettino. Et pour cause, l’avenir de Thomas Tuchel sur le banc parisien est très incertain, et si Leonardo se mettait en quête d’un nouvel entraîneur, il est fort probable qu’il se renseigne sur la situation du technicien argentin qui a évolué au PSG entre 2001 et 2003.

Il faut dire que la présence d’un tel entraîneur sur le marché représente une opportunité rare que le Real Madrid ne compte pas laisser filer. C’est la raison pour laquelle les Madrilènes mettent toutes les chances de leur côté.