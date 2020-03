Mercato – Real Madrid : Mbappé, Mané et Icardi ciblés

Pour la saison prochaine, Zinedine Zidane souhaite voir débarquer un nouveau buteur. Et les noms font clairement saliver…

Trois noms sont inscrits sur cette short-list de Zinedine Zidane. Tout d’abord, et c’est sa priorité absolue : Kylian Mbappé. Champion du Monde avec l’équipe de France, le joueur du PSG pourrait cependant prolonger du côté de Paris avant les Jeux Olympiques et l’Euro, tous deux décalés à cause de la crise sanitaire du Coronavirus.

En cas d’échec sur la piste menant à l’international français, Zizou souhaiterait se tourner vers l’attaquant sénégalais de Liverpool Sadio Mané, qui continue à régaler en Premier League chez les Reds. Pièce maîtresse de l’attaque de Jürgen Klopp, le finaliste de la dernière CAN pourrait partir au Real Madrid, où son statut serait le même qu’à Liverpool, puisque Gareth Bale devrait quitter la capitale espagnole à l’issue de la saison.

Enfin, le dernier attaquant ciblé n’est autre que Mauro Icardi , actuellement en prêt au PSG . Sensé retourner à l’Inter cet été, Icardi est plus que jamais sur le départ, et le PSG tarde à lever l’option d’achat de l’attaquant argentin, ce qui pourrait pousser d’autres clubs à tenter le coup, comme le Real Madrid ou la Juventus …