Mercato : Real Madrid met Luka Jovic sur le marché !

Si la saison dernière a été rose pour le jeune joueur de Serbe, cette saison en a manqué un peu de goût. Luka Jovic n’a pas fait son éloge cette saison, le pire, il a été au cœur de plusieurs polémiques. Il a fini par porté la poisse au club merengue qui a finalement décidé de le mettre sur le marché.

Arrivé en grande pompe pour soulager un petit peu Karim Benzema, après une énorme année à l’Eintracht Francfort, l’avant-centre international serbe n’a pas vraiment convaincu les dirigeants de la Casa Blanca cette année et encore moins son entraîneur. En effet, il n’a inscrit que deux petits buts cette saison. Malgré qu’il a connu dix titularisations et 19 entrée en cours de match.

Ce jeudi 09 juillet 2020, on observe à la Une du journal As des explications qui mentionnent que le joueur a manqué d’ardeur, de dynamisme, de performance et de bons caractères. Surtout, pendant le confinement, Jovic a été au cœur d’une polémique qui le passera prochainement devant le tribunal de Belgrade.

Par conséquent toutes ses défaillances ont poussé Florentino Perez à passer au côté gauche (une vente). La presse espagnol révèle que le club merengue est à l’écoute et se sent prêt d’accueillir toutes propositions d’achat sur le joueur de 22 ans.

Notons que Lukas Jovic est encore lié au club jusqu’en 2025 selon le contrat signé.