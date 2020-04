Mercato – Real Madrid : un dilemme entre Paul Pogba et Erling Haaland ?

Le Real Madrid aurait coché les noms de Paul Pogba et Erling Haaland pour le prochain mercato. Dans l’incapacité de recruter les deux joueurs cet été, le club merengue serait au cœur d’un énorme dilemme.

Selon les informations d’AS de ce lundi, Zinedine Zidane voudrait absolument recruter Paul Pogba. Toutefois, Florentino Pérez, le président du Real Madrid, n’en voudrait pas. En parallèle, la

Maison-Blanche, qui serait en cruel manque de buteur, aurait l’obligation de recruter Erling Braut Haaland.

A en croire le média espagnol, il ne serait pas certain que le Real Madrid parvienne à recruter l’un de ces deux hommes. Toutefois, une chose serait sûre : attirer Paul Pogba et Erling Braut Haaland en même temps cet été serait impossible. Reste à savoir si Zinedine Zidane et Florentino Pérez parviendront à se mettre d’accord.