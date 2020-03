Mercato – Real Madrid : Zinédine Zidane, des relations tendues avec son président

Zinédine Zidane pourrait envisager un second départ du Real Madrid après de nouvelles tensions avec son président, Florentino Pérez.

Très critiqué à l’automne, et notamment par son président Florentino Pérez, Zinédine Zidane n’est plus en odeur de sainteté du côté du Real Madrid. Du moins, aux yeux de son président, qui n’avait pas hésité à sonder le marché des entraîneurs afin de trouver rapidement une solution de remplacement au natif de la Castellane.

Depuis, les relations entre Zidane et Pérez sont plus que tendues, et les refus catégoriques du président madrilène d’accéder aux demandes de l’entraîneur français en terme de transferts (notamment celui de Paul Pogba ) pourraient bien encore une fois motiver Zizou à claquer la porte du Real Madrid.

Après avoir tout gagné, encore une fois ? Pas sûr, étant donné la crise sanitaire que le monde du football est en train de traverser en ce moment même… Toujours est-il qu’en cas de départ, plusieurs portes pourraient s’ouvrir à l’ancien Galactique du Real Madrid …