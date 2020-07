Mercato : Tottenham dit non a un accord d’échange avec la Juve !

Pour le mercato, la Vieille Dame souhaiterait acquis Tanguy Ndombélé par un échange, en remettant Aaron Ramsey à Tottenham. Mais ces derniers ont refusé un tel échange même si Ndombélé reste pour le moment médiocre dans ses prestations.

Malgré l’enrôlement de Arthur Melo, le club turinois continue toujours sa recherche dans le but de repêcher d’autres joueurs qui pourront lui apporter un de plus. Cette fois-ci, il dépose ses regards envieux sur le français Tanguy Ndombélé.

Tangy Ndombélé est arrivé à Londres l’été dernier contre 53,8 millions de livres sterling. Vu ses prestations depuis son arrivée, il n’a connu que trois titularisations en Premier League 2020. Cependant, ses relations avec son coach, José Mourinho sont un peu tendues.

Face à cette situation, la Juve voulait en profiter pour faire passer son accord. Mais les Spurs ont fermé porte. Ils refusent catégoriquement un tel accord. Selon des sources italiennes, Tanguy Ndombèlé malgré son niveau, reste dans les plans du coach lusitanien en vue de la saison prochaine. La Juventus est donc contrainte d’aller chercher sa cible ailleurs.