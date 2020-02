Mes ovations pour la fois prochaine

Je ne veux pas être puriste de la tradition d’une fête importante pour la Nation pour le plaisir. En décidant de consacrer un numéro spécial 24 pages pour les 30 ans de la conférence nationale, je me contente de suivre le conseil éditorial et la rédaction pour observer et apprécier à l’aune des acquis de cette conférence de février 1990, ses avatars. De ce fait, j’évite d’être dans l’embarras d’une nécrologie tâtonnante entre hagiographie des héros anti marxistes contre le PRPB et le portrait corrosif de despotes qui ont vidé la conférence de son contenu. Conséquence, dans l’exercice de l’éditorial du jour, je mettrai ma cithare au repos.

La conférence nationale à 30 ans. Je ne jouerai pas sur la cithare. Ni cithare ni tous les autres instruments comme la trompette et le cor. A défaut des lamentations et de pleurer, je jetterai ma flûte pour ne pas vous permettre de danser.

D’ailleurs pour danser en tournoyant de toutes mes forces, il me fallait un pagne de lin. Malheureusement, l’heure est à la méditation. Il ne peut en être autrement.

Il suffit de lever la tête pour lire au fronton du PLM Alédjo, la bâtisse en ruine qui a accueilli cet évènement mémorable du renouveau démocratique «Regrats éternels» Qu’il sorte, la corruption, le népotisme, le régionalisme, la confiscation du pouvoir…

Oui tous ces maux qu’on refusait d’enrégimenter dans un quelconque modèle de pensée dominant, le sont aujourd’hui. Bref, je ne pouvais donc pas accepter les étiquetages simplistes de notre «démocratie de gloire». Je peux donc reporter les ovations pour la prochaine fois.

Cependant, je tiens à dire MERCI à tous ceux qui ont contribué à ce numéro spécial. René Ahouansou et Robert Dossou qui sont pour nous les pères de la démocratie béninoise. Joël Atayi Guèdègbé et Dr. Fidèle Sonon qui sont restés conformes à leurs idéaux et mieux sans jamais trahir leur expertise.

Ma gratitude au Professeur Hounkpatin de l’UAC qui n’a pas eu peur des «représailles d’un régime». C’est une hérésie pour moi de constater que des universitaires refusent de parler sous peine de… RIRE. Suivez mon regard.

Je tiens à remercier particulièrement l’ancien ministre et directeur scientifique du Laboratoire d’analyse régionale et d’expertise Sociale (Larès), le professeur John O. Igué qui malgré son calendrier fait d’impératifs professionnels à l’international, a tenu parole. Je promets de lui consacrer l’édition de demain pour me racheter. MERCI

Par Titus FOLLY