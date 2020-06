Mesures sociales du gouvernement face au Coronavirus : le parti Restaurer l’Espoir «farouchement » contre

Afin de soulager les secteurs d’activités impactés par le Coronavirus, le gouvernement béninois a décidé lors du Conseil des Ministres du 10 juin dernier de venir en aide à ces derniers à travers une mesure sociale. Cependant, Candide Azannaï et son parti ne partagent pas cette décision de l’éxecutif. Pour eux, lesdites mesures sociales qui ne profitent pas au peuple béninois.

Candide Azannaï critique une fois encore une décision du régime Talon. En effet, le compte rendu du conseil des ministres du mercredi 10 juin 2020 a fait savoir que le gouvernement Talon envisage débloquer 74,12 milliards FCFA pour soutenir les béninois pendant cette crise qu’impose le covid 19. Cependant, le parti Restaurer l’Espoir ne voit pas de bon oeil cet accompagnement du gouvernement.

Ainsi dans une déclaration rendue publique, ce parti d’opposition a protesté farouchement contre ces mesures sociales. Plus loin dans ladite déclaration on peut lire «Il ne s’agit ni plus ni plus moins que de mesures tardives, obsolètes et inadéquates au regard de l’ampleur et de la gravité d’une pandémie en pleine ascendance, malheureusement chez nous au Bénin.».

Pour Restaurer l’Espoir «le Gouvernement a tort d’être à la fois tardif et inconsistant avec cette maigre annonce de 74,12 milliards de francs CFA». Toujours selon la déclaration du parti de Candide Azannaï cette mesure sociale ne répond pas aux désastres orchestrés par le Coronavirus.

Le montant alloué par le gouvernement Talon aux mesures sociales dans le cadre du coronavirus, explique-t-il, ne peut constituer «la balance face aux désastres non sanitaires de la Covid-19 en République du Bénin». C’est donc clair que cette décision du gouvernement ne reçoit pas l’assentiment de Candide Azannaï et son parti politique.